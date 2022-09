Digital African Tour 2022 : l’urbanisation rationnelle des villes africaines en débat

Organisé par Cio mag et placé sous le thème « Villes africaines, comment concilier développement durable, modernisation et innovation », le DAT Maroc 2022 sera l’occasion d’aborder les problématiques liées à l’urbanisation rationnelle des villes africaines.

Le Digital African Tour rassemblera les acteurs du numérique, les responsables des collectivités territoriales, ainsi que les gestionnaires des sociétés d’eau et d’électricité pour évoquer, entre autres, les pistes de réflexion pour le développement durable, la modernisation et l’innovation des villes africaines. Le DAT Maroc 2022 ambitionne de jeter les bases d’un modèle africain des Smart Cities sur le continent et ses spécificités. Il s’agira de protéger et valoriser les ressources des territoires en combinant développement local et innovation, aussi bien pour la gestion des énergies, la gestion des déchets, l’agriculture, la santé, l’éducation et de façon globale, l’administration locale. Cette édition 2022 du DAT Maroc va également plancher sur le rôle du numérique et de l’innovation au service des villes africaines. Les experts, décideurs et acteurs attendus à Casablanca essayeront de proposer des mesures urgentes pour construire des écosystèmes d’innovation qui répondent à la spécificité de chaque ville du continent.