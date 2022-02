Dialogue social : le gouvernement concrétise ses engagements

Du concret enfin. L’accord signé il y a quelques semaines entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs dans l’enseignement n’est pas resté lettres mortes. L’Exécutif vient d’en concrétiser les termes.

Dans sa réunion du jeudi 10 février, le conseil de gouvernement a adopté trois projets de décrets relatifs au secteur de l’éducation nationale, en vue de la mise en œuvre des résultats du dialogue sectoriel.

Grâce à ces textes ainsi validés, quatre dossiers ont été définitivement résolus. Le premier concerne les cadres de l’administration pédagogique, à travers la définition des conditions d’accès à l’administration pédagogique relevant des centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation. Le 2e porte sur l’affectation des lauréats du cycle de l’administration pédagogique de premier échelon (échelle 11) parmi les administrateurs pédagogiques. Le 3e concerne l’affectation en tant qu’administrateurs pédagogiques à compter de la première année de leur prise de service (échelle 11, échelon 1) des lauréats du cycle de la formation des cadres de l’administration pédagogique et des cadres du corps de l’appui administratif et pédagogique et social au titre des années 2015 jusqu’à 2020. Le dernier porte sur l’affectation des cadres administratifs, exerçant de manière effective des fonctions d’administrateur pédagogique, dans un grade correspondant à leur grade initial, à compter du 1er septembre 2016. Ce n’est pas tout. Le dialogue se poursuit conformément aux dispositions de l’accord périodique, en vue d’examiner le reste des dossiers inscrits. Il s’agit, entre autres, du nouveau projet de statut des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, et celui des cadres des AREF.