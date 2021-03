Développement des données : La Bourse régionale des valeurs mobilières choisit SCL Advisory Limited

SCL Advisory, fondée et dirigée par la Marocaine Selloua Chakri, soutiendra les efforts de la Bourse pour fournir aux institutions financières régionales et internationales, aux fournisseurs d’information et de technologie ainsi qu’à d’autres acteurs clés, des contenus, produits et services pertinents à même de soutenir une plus grande transparence et investissements dans le marché régional des capitaux de l’UEMOA, précisent les deux parties dans un communiqué.

« Depuis plusieurs années maintenant, la BRVM a placé la diffusion de l’information boursière au cœur de sa stratégie visant à attirer les investisseurs régionaux et internationaux », a déclaré à cette occasion, Edoh Kossi Emenounve, le directeur général de la BRVM basée à Abidjan.

« Nous pensons que SCL Advisory à travers son réseau et expertise peut nous aider à atteindre cet objectif », a ajouté M. Emenounve, également président de l’ASEA (African Securities Exchange Association).

De son côté, Mme.Chakri s’est dit ravie d’accompagner la BRVM dans le développement de ses données, produits et services d’information, ajoutant que l’initiative de la BRVM est à même de donner aux acteurs du marché une vision claire de l’UEMOA et contribuera, à terme, à augmenter les investissements dans la sous-région.

