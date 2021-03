Des opportunités de Bourses pour les étudiants marocains en Inde

Le Conseil Indien des Relations Culturelles (ICCR) a annoncé l’offre des bourses d’études aux étudiants marocains souhaitant poursuivre des études supérieures en premier cycle, troisième cycle et doctorat en ingénierie, gestion d’entreprise, commerce, sciences et sciences humaines dans des universités/instituts renommés en Inde dans le cadre de son Programme de Bourses d’Etudes pour l’Afrique.

Les étudiants marocains ayant 18 et 30 ans au moment de leur admission aux universités/institutions indiennes et ayant des compétences raisonnables à lire, écrire et comprendre l’anglais, peuvent postuler.

Des informations plus détaillées sont disponibles sur le portail «Admissions to Alumni (A2A)» – www.a2ascholarships.iccr.gov.in.

Les étudiants peuvent soumettre leur candidature en ligne sur le portail A2A.

Les étudiants sélectionnés bénéficieront d’un billet d’avion aller-retour pour l’Inde, l’hébergement dans une cité au sein de l’université/ institut et des allocations admissibles.

La date limite de soumission des candidatures en ligne sur le portail A2A est le 30 avril 2021.

Le portail A2A acceptera les candidatures à partir du 15 mars 2021.