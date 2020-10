Des opérateurs touristiques andalous en visite à Tanger pour promouvoir la destination Maroc

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre d’un Fam Trip organisé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), connait la participation de quelque 15 opérateurs touristiques représentant des agences de voyage opérant dans le sud de l’Espagne et deux journalistes intéressés par le tourisme, et ce afin de s’approcher davantage des efforts déployés pour relancer le tourisme au Maroc dans le contexte actuel de pandémie.

Pour le représentant de l’ONMT en Andalousie, Azzedine Bijjou, cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’Office pour promouvoir le tourisme au Maroc, relevant que « le contexte de la pandémie a compliqué l’organisation de ce voyage en faveur des acteurs touristiques de la région de l’Andalousie ».

« Nous avons, en fin de compte, réussi à organiser ce voyage, qui vise à permettre aux acteurs touristiques espagnols de rencontrer leurs homologues dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et à Rabat, en vue d’examiner la possibilité de programmer prochainement des voyages et d’encourager les touristes espagnols à visiter le Maroc pour contribuer à la relance du secteur », a fait savoir le responsable.

Azzedine Bijjou a, en outre, souligné que la délégation comprend également deux journalistes espagnols, qui sont venus couvrir les rencontres programmées entre les opérateurs économiques marocains et espagnols et rapprocher les Espagnols de l’atmosphère qui règne au Maroc, notant que cette visite ambitionne de promouvoir le tourisme marocain dans la région de l’Andalousie.

Pour sa part, la présidente du Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rkia Alaoui, a fait part de son plaisir d’accueillir cette délégation composée des professionnels du tourisme en Andalousie, notant que cette visite va leur permettre de prendre connaissance de près des efforts déployés par le Maroc pour prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour accueillir les touristes en toute sécurité.

« Nous sommes en contact étroit avec eux. Ce sont des gens qui connaissent et aiment le Maroc, et ils ont travaillé sur le marché marocain à plusieurs reprises, mais il s’agit là de leur première visite depuis le début du confinement », a-t-elle précisé, ajoutant que « l’espoir renait à nouveau, et nous leur souhaitons plein succès dans leur visite à la région du Nord, en particulier à Tanger et à Tétouan, une initiative qui va leur permettre de rencontrer des professionnels marocains, et de connaitre les mesures prises et les efforts consentis, au quotidien, par les autorités marocaines et les professionnels à cet effet ».

De son côté, Karina Almanazi Viajes Karisma, directrice de l’agence de voyages « Viajes Carisma », qui se consacre principalement à attirer des touristes allemands vers les destinations Espagne, Portugal et Maroc, a estimé que « les prévisions pour l’année prochaine sont très bonnes pour le Maroc, une destination qui fascine les touristes par l’hospitalité de ses habitants, sa cuisine, sa culture et son histoire, et nous espérons que les répercussions de la pandémie prendront fin rapidement », notant que « la demande du test de Covid-19 avant son entrée au Maroc lui a donné un sentiment de sécurité ».

« C’est une initiative importante qui nous a permis aujourd’hui de se rendre au Maroc pour la première fois, depuis le début de la pandémie », s’est félicitée Mariluz Bejarano, de l’agence « Siente Marruecos », notant que « le pays est sûr, et nous incitons les touristes à saisir cette occasion pour découvrir pleinement cette belle destination, qui regorge de potentialités et d’atouts touristiques riches et diversifiés ».

Quant au directeur du magazine « Atalayar entre dos orillas », Javier Fernandez, il a souligné l’impératif de « se débarrasser de la peur du Covid-19 tout en restant vigilant, puisqu’il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le rythme des voyages entre le Maroc et l’Espagne, et soutenir le tourisme, ainsi que de saisir les opportunités de coopération offertes par les deux pays voisins », mettant en avant l’importance stratégique que revêt la promotion du partenariat bilatéral et la relance des deux économies.

Javier Fernandez a, à cet égard, rappelé qu’environ un million de touristes espagnols visitaient le Maroc avant la pandémie, ajoutant « aujourd’hui, nous devons envoyer un message que le Maroc offre toutes les conditions de sécurité pour un merveilleux voyage, grâce à ses plages, son art culinaire, sa culture et son patrimoine. Nous sommes ici aujourd’hui, et c’est la preuve que chaque Espagnol peut venir au Maroc, et vice versa ».

Au programme de cette visite figurent la tenue de rencontres d’affaires avec des professionnels du tourisme de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Rabat, et la visite des principaux sites touristiques de Tanger, Tétouan et de la bande côtière « Tamuda Bay ».

