Des investisseurs américano-espagnols prospectent les opportunités d’affaires à Tanger

Cette mission économique, qui se poursuivra jusqu’au jeudi, comprend une visite au complexe portuaire Tanger Med et une rencontre avec des professionnels du textile et de la confection au siège de l’AMITH à Tanger.

Des investisseurs étrangers ont entamé, mardi, une mission économique à Tanger pour prospecter les opportunités d’affaires dans la région et prendre connaissance des chantiers d’envergure qui y ont été lancés.

« Dans le cadre des efforts déployés pour attirer les investisseurs étrangers et développer les secteurs productifs de la région, une délégation d’investisseurs américano-espagnols opérant dans l’industrie du textile s’est rendue mardi à Tanger » pour prendre connaissance de l’essor économique remarquable que connait la région et de son climat des affaires, a indiqué la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA).

Cette rencontre a permis d’examiner les moyens de développer la coopération entre les investisseurs américains et leurs homologues espagnols d’une part, et les entreprises régionales opérant dans le secteur du textile d’autre part.