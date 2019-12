Des établissements scolaires labellisés « Eco-Ecoles » à Rabat

Les écoles concernées se sont vu remettre leurs certificats lors d’une cérémonie organisée, ce mardi 17 décembre à l’école Amer Soufla de Salé.

Géré au niveau mondial par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (FEE) et chapeauté au niveau national par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le programme « Eco-Ecoles » porte sur des ateliers de formation et de renforcement de capacités en matière de protection de l’environnement au profits des jeunes élèves dans les 12 régions du Royaume.

Cette démarche pédagogique s’articule autour de 7 grands thèmes de travail, parmi lesquels « minimiser la consommation de l’eau », « minimiser la consommation d’énergie » et « la gestion des déchets », avant de passer aux thèmes complémentaires relatifs à l’alimentation saine, la conservation de la biodiversité, la solidarité et les changements climatiques.

Ce programme vise les écoles primaires, publiques et privées, sur la base du volontariat, ainsi que les établissements préscolaires avec une cible de 3-5 ans et 6-12 ans.

Le programme « Eco-Ecole », qui a vu le jour en 1994 au Danemark, est développé depuis par la FEE, et compte plus de 50 000 écoles engagées à travers 67 pays dans le monde.

(Avec MAP)