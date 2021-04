Le défunt a travaillé pendant plus de 25 ans au sein de la deuxième chaîne de télévision, où il a animé plusieurs émissions sportives.

« C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce soir le décès de Choukri Alaoui, ancien journaliste sportif à 2M », a-t-on écrit sur le portail 2M.ma.

« Présentateur de plusieurs émissions sportives, il a partagé sa passion et fait preuve, durant plus de 25 ans, d’un engagement et d’un professionnalisme sans failles.

Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches », a-t-on ajouté de même source.