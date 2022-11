De nouvelles nominations en conseil de gouvernement

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed Azrour a été nommé Doyen de la faculté pluridisciplinaire d’Errachidia, et Brahim Lommou en tant que Directeur de l’École supérieure de technologie de Meknès, alors que Brahim Lakhal a été nommé Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et Nawal Bouyahiaoui Doyenne de la faculté de médecine dentaire de Rabat, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Concernant le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Hamid Marah a été nommé Directeur du Centre national de l’énergie, des sciences et des technologies nucléaires (CNESTEN).