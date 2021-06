De nouvelles nominations chez Lydec

L’Assemblée Générale Ordinaire de Lydec, qui s’est tenue le 28 juin 2021 au siège de la Société, sous la présidence de Monsieur Dominique Mangin d’Ouince, a adopté à l’unanimité l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, indique t-on dans un communiqué du groupe parvenu à La Vie éco.

Cette AGO a été l’occasion de rendre hommage à l’action de Dominique Mangin d’Ouince dont le mandat en qualité de président du conseil d’Administration a pris fin suite à son départ à la retraite. A la suite de sa nomination en tant qu’administrateur, Guillaume Pepy a pris les fonctions de président du conseil d’administration de Lydec.

L’AGO a également décidé de nommer, en qualité d’administrateur représentant le groupe Suez, Mohammed Benslimane.

« C’est avec émotion et un grand honneur que je prends aujourd’hui la présidence de Lydec qui fournit les services essentiels à la vie à tous les Casablancais et s’oriente résolument vers le développement durable de son territoire d’ancrage. En partenariat avec la ille et les Autorités, et avec la mobilisation de toutes les équipes de Lydec et de son Conseil d’Administration, nous entendons inscrire l’action de Lydec dans la durée pour pouvoir relever les enjeux liés à la croissance urbaine et à l’amélioration du cadre de vie de tous les Casablancais » s’est exprimé Guillaume Pepy.

Mohammed Benslimane a, quant à lui, déclaré : « Je suis fier de pouvoir rejoindre le Conseil d’Administration de Lydec. Cette société est pleinement associée pour moi à la progression de la qualité du service public dans notre pays. Je compte mettre à disposition mon expérience pour poursuivre cette dynamique, en pleine cohérence avec les attentes bien comprises des parties prenantes en termes d’enjeux de développement des services essentiels de distribution d’eau, d’énergie et d’assainissement liquide ».