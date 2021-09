De nouveaux ambassadeurs présentent à Nasser Bourita les copies figurées de leurs lettres de créance

Il s’agit de Véronique Petit, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Belgique auprès de SM le Roi Mohammed VI, Jasper Kammersgaard, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Danemark auprès de SM le Roi Mohammed VI et Filomena Mendes Mascarenhas Tipote, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Guinée Bissau auprès de SM le Roi Mohammed VI, reçus ce lundi.

Il s’agit également de Sjur Larsen, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès de SM le Roi Mohammed VI, reçu le 30 août dernier.