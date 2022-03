Dar Essalam American School ouvre à Rabat en septembre prochain

Une nouvelle école internationale privée se prépare à faire son entrée sur la scène éducative nationale : Dar Essalam American School. La nouvelle structure, qui a choisi de s’implanter au quartier Ryad à Rabat, ouvrira ses portes à la prochaine rentrée scolaire et accueillera les élèves de la maternelle à la terminale. Sa particularité réside dans son approche pédagogique qui combine deux systèmes éducatifs parmi les plus performants au monde, à savoir les modèles finlandais et américain.

L’équipe pédagogique sera constituée de professionnels hautement qualifiés originaires de plusieurs pays, tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Finlande.