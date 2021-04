Damane Cash rend son service de paiement mobile interopérable

Damane Cash enrichit ses services de Paiement Mobile et offre à ses clients porteurs du M-Wallet «DAMANE PAY» la possibilité d’effectuer des retraits via les guichets automatiques de BANK OF AFRICA, indique un communiqué de la Banque parvenu à La Vie éco, ce Lundi 5 Avril.

DAMANE CASH a réussi son homologation HPS SWITCH et permet désormais à ses clients détenteurs du M-Wallet « Damane Pay » d’effectuer des retraits 24h/24 et 7j/7, auprès des 1 000 guichets automatiques de sa maison mère BANK OF AFRICA, 1ère banque proposant ce service, précise la même source.

Cette fonctionnalité vient s’ajouter aux services de Paiement Mobile proposés par DAMANE CASH depuis 2020, notamment le transfert d’argent national, le règlement de factures ainsi que le paiement des achats auprès des commerçants acceptant le paiement mobile.

Ainsi, à travers un parcours digital, le porteur du M-Wallet peut initier en toute sécurité sa

demande sur son application et se diriger vers le GAB BANK OF AFRICA le plus proche afin de

finaliser l’opération et effectuer le retrait d’argent à hauteur du solde disponible sur son compte de paiement Damane Pay. L’opération est reportée instantanément sur le relevé de son compte, consultable sur l’application M-Wallet Damane Pay.

A noter que ce service interopérable est un service « Maroc Pay », qui sera prochainement étendu aux guichets automatiques des autres banques dès homologation.