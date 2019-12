D.B et sa soeur poursuivies en état de liberté dans une affaire de chantage présumé

Dans une affaire de chantage présumé, a indiqué une source bien informée.

Les mises en cause sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”, a précisé la même source.

Le juge d’instruction a, en outre, décidé le dépôt d’une caution de 400.000 dhs par D.B et sa soeur.

(Avec MAP)