Cybersécurité : Intelcia IT Solutions scelle un partenariat avec Fortinet

Intelcia IT Solutions a annoncé la conclusion d’un partenariat avec Fortinet, leader mondial de la sécurité des systèmes et plateformes informatiques, renforçant ainsi son offre de services en matière de cybersécurité.

Intervenant dans le cadre de sa stratégie de développement, ce nouveau partenariat porte sur le déploiement et l’exploitation de solutions de sécurité Fortinet auprès des clients d’Intelcia IT Solutions, a indiqué dans un communiqué le leader des Services Managés et de la Digitalisation au Maroc.

En ce faisant, Intelcia IT Solutions étoffe son catalogue de services et accompagne ses clients sur toutes les problématiques de sécurité, a ajouté le communiqué.

« Ce partenariat nous permet d’une part, de proposer davantage de solutions et de produits de cybersécurité dans notre catalogue de services; d’autre part, il nous offre la possibilité de développer notre expertise dans ce domaine précis », a souligné le Directeur des services managés chez Intelcia IT Solutions, Fayçal Ehlali, cité par le communiqué.

“Avec notre expertise de 10 ans dans les Services Managés, Intelcia IT Solutions peut aujourd’hui apporter une réelle valeur ajoutée en tant que MSSP, (Managed Security Service Provider)” a-t-il ajouté.

Les nouvelles offres couvrent de bout en bout les besoins en sécurité des entreprises – réseaux, applications, opérations, note le communiqué.

Pour Fortinet, ce nouveau partenariat ouvre la possibilité de toucher d’autres clients et de leur proposer leurs dernières technologies en matière de sécurité des systèmes d’information.

C’est dans ce sens que le Country Manager chez Fortinet, Youssef Fouzi, a affirmé : “Depuis plusieurs années, notre vision et notre ambition est de répondre à l’ensemble des besoins de sécurité du marché ainsi que de sécuriser de bout en bout, les infrastructures et les activités de nos clients”.

Et d’ajouter que “Fortinet est par essence une entreprise innovante, nous avons su évoluer et adapter nos offres à notre environnement, car, s’il y a quelques années, le besoin en sécurité était essentiellement périphérique, aujourd’hui il concerne le cloud, la mobilité, les data center…”.

Dans le sillage de ce partenariat, les deux entreprises ont conjointement animé un webinaire sur le thème de la sécurité des données de l’entreprise à l’ère du télétravail; un sujet d’actualité qui constitue un enjeu majeur pour les entreprises.

En effet, au cours de la dernière décennie, les habitudes de connexion ont largement évolué, avec l’apparition du télétravail et du nomadisme du poste de travail. Une tendance largement accélérée depuis l’apparition de la crise sanitaire en 2020.

Cette rencontre a permis de mettre en exergue les différents risques, notamment humains et techniques, liés à ces nouveaux modes de travail, ainsi que les solutions en matière de protection de données, aussi bien pour l’entreprise que pour les collaborateurs.

Intelcia IT Solutions est le pôle de services IT du groupe Intelcia. Leader au Maroc sur les Services Managés et sur la Digitalisation, Intelcia IT Solutions continue son développement en 2021 avec deux nouvelles business lines Réseaux et Systèmes d’Information Telecom.

Intelcia IT Solutions accompagne ses clients à travers des centres de services spécialisés dans leurs projets d’externalisation des systèmes d’information ; de la conception, au déploiement des dernières solutions du marché, en passant par l’exploitation de l’infrastructure physique et logicielle associée.

Intelcia IT Solutions compte aujourd’hui plus de 230 collaborateurs et accompagne ses clients depuis le Maroc, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la France.