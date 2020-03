CTM : Pas de dividendes cette année

Cette baisse de 2MDH est liée au repli de l’activité interurbain et international. Malgré la baisse des charges d’exploitation de 1,5MDH durant la même période, le résultat d’exploitation a reculé de 1,2% par rapport à fin 2018. Le RNPG, quant à lui, a reculé de 4,2% durant la même période, suite à la baisse du résultat d’exploitation. Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé de ne pas distribuer de dividende au titre de l’année 2019. Pour rappel, la société a distribué lors des deux précédents exercices (2017 et 2018) des dividendes respectifs de 45 DH et 47 DH par action (répartis en ordinaires et exceptionnels).