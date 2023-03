Crédits bancaires : L’encours en recul les deux premiers mois

Sur les deux premiers mois de l’année, l’encours des crédits a reculé de 3% par rapport à fin 2022, pour atteindre 1.030 MMDH. Selon les statistiques de Bank Al-Maghrib, pratiquement tous les types de crédits ont fait du surplace depuis le début de l’année avec un encours en stagnation à 300 MMDH pour les prêts immobiliers, à 57,5 MMDH pour le crédit à la consommation et à 180 MMDH pour les crédits à l’équipement. La baisse a donc été tirée, entre autres, par l’encours des comptes débiteurs avec -5% à 251 MMDH.

En revanche, sur une année glissante, l’encours global des crédits bancaires a hissé son niveau de 7%, avec une hausse de 2% pour celui destiné à l’immobilier et 3% pour les prêts à la consommation. Cela dit, l’encours des crédits à l’équipement a affiché une hausse plus prononcée de 6% et celui des crédits à la trésorerie de 13%.

Ainsi, l’encours des créances en souffrance s’est élevé à 89,7 MMDH, maintenant son rythme de hausse de 5%. Ce qui correspond à un taux de créances en souffrance en quasi-stagnation également à 8,7%.