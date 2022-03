Crédit agricole rend hommage au personnel de la santé publique

Une convention de partenariat vient d’être signée, jeudi à Rabat, entre le ministère de la Santé et la Fondation Hassan II et le groupe Crédit agricole du Maroc, en vertu de laquelle le personnel de la santé publique bénéficiera de services bancaires à un taux préférentiel lors de l’octroi de crédits de logements, de consommation et autres types de financements.