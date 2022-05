Crédit Agricole du Maroc devient précurseur des paiements du futur !

Le Crédit Agricole du Maroc vient de signer un partenariat stratégique à long terme avec MasterCard afin de mettre, sur le marché marocain, de nouvelles technologies et de nouveaux produits et services pour rendre les transactions quotidiennes intuitives, transparentes et sécurisées. Le CAM devient ainsi la première banque en Afrique à lancer le service de digitalisation des cartes bancaires sur les sites E-commerce qui supportent le standard « MDES for merchant », souligne un communiqué du groupe bancaire public.

A travers cet accord, le CAM a pour objectif de créer plus de valeur à la clientèle des particuliers et professionnels en leur offrant des solutions de paiement innovantes.

Dans ce cadre, la banque a lancé CAM PAY, une solution de paiement mobile, permettant aux clients de digitaliser leur carte bancaire pour régler leurs achats par smartphone, au Maroc et à l’étranger. Ainsi, tous ses clients détenteurs d’une carte bancaire MasterCard et possédant un appareil mobile Androïd utilisant la technologie Near Field Communications (NFC) peuvent aisément bénéficier de cette solution.

« Le CAM s’engage, à travers sa nouvelle plateforme monétique digitale, vers le paiement du futur et se positionne en tant que leader et précurseur du domaine. Nos clients peuvent désormais se prémunir contre les attaques de Sites E-commerce qui se traduisent par des piratages de données bancaires » indique dans ce cadre Abdelmounaim Dinia, directeur général membre du Directoire du Crédit Agricole au Maroc.

Par ailleurs, ce partenariat avec MasterCard vient conforter la stratégie et l’engagement du CAM en faveur de l’inclusion financière notamment via le digital et affirme la volonté du groupe d’adresser les nouveaux besoins du marché marocain des particuliers et professionnels.