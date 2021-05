Covid-19 : Un nouvel allègement des restrictions attendu incessamment

L’amélioration de l’évolution épidémiologique dans notre pays oblige, le gouvernement est actuellement en train de considérer l’éventualité de davantage d’ouverture. Selon plusieurs sources, un assouplissement des restrictions imposées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire devrait intervenir dans les quelques jours à venir. En tout cas, la commission scientifique ne serait pas contre un allègement des dispositions sanitaires. Les nouvelles mesures devraient concerner notamment les déplacements intervilles. L’allègement des restrictions en vigueur dans les déplacements interurbains devrait sans doute être mis en œuvre de manière progressive, dans les zones dites vertes ou à faible incidence épidémiologique dans un premier temps. Les nouvelles mesures concerneront également certaines activités culturelles et sportives. On pourrait s’attendre à une probable ouverture des salles de cinéma et à la levée de restrictions pour la pratique de sport en salle. On pourrait également s’attendre à plus de flexibilité pour ce qui est de l’organisation des fêtes, les mariages par exemple. De même, l’ouverture du ciel devrait intervenir également très prochainement. A l’heure actuelle, une commission interministérielle planche sur les modalités de mise en place d’un pass sanitaire pour les voyages à l’étranger. Il est même question qu’il soit également adopté pour les déplacements intérieurs. Pendant ce temps, la campagne nationale de vaccination bat son plein. Avec les récents arrivages des vaccins, la campagne a pu couvrir un pourcentage respectable de la population cible. Selon plusieurs analystes, en comptant le nombre des vaccinés et des personnes développant une immunité naturelle après avoir été infectés, le Maroc devrait sans difficulté atteindre un pourcentage d’immunité collective de plus de 40% dans les jours à venir.