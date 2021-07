Covid-19 : Suspension provisoire des visites familiales au profit des pensionnaires à partir du 19 juillet

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé lundi la suspension, à partir du 19 juillet et jusqu’à nouvel ordre, des visites familiales au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires et ce, pour préserver la santé des détenus, des fonctionnaires et des visiteurs.

« Face à l’augmentation des cas de contamination au nouveau coronavirus et la prolifération de nouvelles souches de ce virus plus dangereuses et plus rapides, il a été décidé de suspendre les visites familiales au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires, jusqu’à nouvel ordre, afin de préserver la santé des détenus, des fonctionnaires, des visiteurs et des usagers », a indiqué la Délégation dans un communiqué.

D’autre part et à l’occasion de l’Aïd al-Adha, les paniers d’approvisionnement contenant des repas cuits consommables pendant deux jours seront autorisés à partir du deuxième jour de l’ Aïd et pendant une semaine, mais sans possibilité de rendre visite au détenu, et ce selon le calendrier qui sera élaboré par chaque établissement pénitentiaire et dans le respect strict des mesures de prévention et de précaution en vigueur pour lutter contre le nouveau coronavirus.