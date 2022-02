Covid-19: Réunion à Rabat avec les représentants des collectivités territoriales sur le parachèvement du schéma vaccinal

La rencontre a réuni le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, la présidente de l’Association des présidents des régions du Maroc, Mbarka Bouaida, le président de l’association des présidents de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et Provinciaux, Abdelaziz Darouich, et des présidents des conseils communaux.

Cette réunion a été l’occasion de se féliciter de la réussite des mesures prises par les autorités marocaines pour freiner la propagation de la pandémie et de mettre en relief la mobilisation des représentants des collectivités territoriales pour sensibiliser les citoyens à l’importance de la vaccination comme unique solution pour atteindre l’immunité collective et revenir progressivement à la vie normale.

Elle intervient après les rencontres du Chef du Gouvernement avec les chefs des partis politiques représentés au Parlement, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des différents départements ministériels et établissements publics, pour examiner la situation épidémiologique dans le Royaume et sensibiliser quant à la nécessité d’accompagner les décisions du gouvernement en vue de préserver les acquis.