Covid-19 : Orange soutient la campagne de vaccination en Afrique et au Moyen-Orient

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la Fondation Orange apporte un soutien financier supplémentaire de 1,3 millions d’euros dans les 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient dans lesquels elle opère afin de faire vacciner contre la Covid-19 le plus grand nombre de personnes et d’aider à la lutte contre la crise sanitaire et ses effets.

Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Middle East and Africa (www.Orange.com) déclare : « Pour faire face à la crise sanitaire en Afrique et au Moyen-Orient, chacun de nos 17 pays va utiliser cette aide en complément des projets déjà engagés localement en lien avec les autorités sanitaires du pays. En plus des kits de protection (masques, gel, gants, lunettes, combinaisons,…), du matériel médical et des actions d’urgence menées aux côtés des ONG, nous sommes fiers de favoriser l’accès à la vaccination contre la Covid-19 qui représente un enjeu de taille pour les pays africains. »

Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange souligne : « Ce soutien à la vaccination s’ajoute au fonds de 5,5 millions d’euros déjà débloqué en Afrique et au Moyen-Orient en avril 2020 par le Groupe Orange et la Fondation Orange. Dès le début de la crise sanitaire, la Fondation Orange s’est mobilisée pour soutenir les actions de prévention, de protection ou de soins, et pour fournir du matériel de première nécessité aux populations dans l’ensemble des pays où nous sommes présents. »

Le Groupe Orange, présent dans 26 pays dans le monde, reste mobilisé aux côtés des populations pour faire face à cette crise sanitaire.