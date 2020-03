Covid-19 : l’Union européenne participe à hauteur de 450 millions d’euros au Fonds spécial

Ce communiqué conjoint a été rendu public à la suite de l’entretien téléphonique entre le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita et le Commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Oliver Varhelyi.

Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat multidimensionnel et des échanges permanents entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne, a porté sur l’évolution de la pandémie du COVID-19 et les moyens mis en œuvre aux niveaux national, régional et international pour y faire face, relève le communiqué.

A cet égard, le Commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage s’est félicité des mesures fortes et nécessaires, adoptées avec promptitude par le Royaume du Maroc pour faire face à la propagation du virus et à ses effets, souligne le communiqué, faisant savoir que l’UE demeure disposée à accompagner le Maroc dans ses efforts sanitaires, économiques et sociaux, à travers plusieurs actions.

