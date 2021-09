Covid-19 : les élèves de 12 à 17 ans peuvent se faire vacciner sans condition de lieu de résidence

Les parents et tuteurs des élèves âgés de 12 à 17 ans et inscrits dans les établissements d’enseignement public et privé, ainsi que les écoles d’enseignement originel, les missions étrangères et instituts de formation professionnelle, peuvent faire vacciner leurs enfants contre la Covid-19 dans le centre de vaccination et avec le vaccin de leur choix (Pfizer ou Sinopharm), sans avoir à remplir la condition de lieu de résidence.