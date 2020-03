Covid-19 : Le Raja et le Wydad de Casablanca adhèrent à la sensibilisation des citoyens

Tirant parti de leur grande popularité, les deux prestigieux clubs du football national, le Raja et le Wydad de Casablanca, se sont joints aux efforts de sensibilisation sur la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), en vue d’aider à une prise de conscience de l’importance de la prévention dans la préservation de la santé et de la sécurité des Marocains.

Les comptes officiels des deux clubs sur les réseaux sociaux ont, en effet, commencé à diffuser une série de publications appelant l’ensemble des citoyens à s’engager sérieusement dans cette campagne, dans le but de vaincre ce virus qui angoisse le monde entier.

En application des orientations et consignes des autorités publiques visant à lutter contre la propagation du Covid-19, le Raja a demandé aux élèves-supporteurs de porter une grande attention à leurs études et à poursuivre l’apprentissage à domicile, insistant qu’il ne s’agit pas « d’une période de vacance scolaire », après la suspension des cours.

La nécessité de se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou d’utiliser des gels hydroalcooliques sont entre autres conseils figurant sur les publications des Verts, en tant que relais efficace des consignes des autorités compétentes dans le pays.

Dans le cadre des mesures prises pour protéger les joueurs et l’ensemble du staff et employés durant cette période, la direction du Raja a décidé de suspendre les activités sportives des différentes catégories, y compris celles de la première équipe et ce, jusqu’à nouvel ordre.

De son côté, le Wydad de Casablanca s’est également mobilisé en faveur de la sensibilisation via notamment la publication sur sa page officielle sur « Facebook » des bannières relatives aux mesures de prévention pour éviter la transmission du coronavirus.

Sous le signe « Ensemble, nous vaincrons cette pandémie », les Rouge et Blanc ont souligné la nécessité de respecter minutieusement les consignes et les conseils des experts.

La direction du Wydad a aussi procédé à la suspension des activités sportives et ce, conformément aux mesures de prévention prises par le ministère de la Santé.

De plus, le principal groupe de supporters du club « Winners » a exprimé « l’engagement infaillible » de ses membres à contribuer à toute initiative de bénévolat à cet effet, invitant l’ensemble des citoyens à « rester vigilants et à appliquer à la lettre les consignes des autorités ».

Les « Winners » ont invité les internautes « à cesser de diffuser fake-news et rumeurs, à éviter le sarcasme sur ce sujet et le stockage inutile des denrées alimentaires ».

Samedi dernier, la Fédération royale marocaine de football a annoncé la suspension de tous les matchs de football, toutes catégories confondues, jusqu’à nouvel ordre, suite à celle du ministère de l’Intérieur relative à l’interdiction de tous les rassemblements publics auxquels prennent part plus de 50 personnes.

(Avec MAP)