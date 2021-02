Covid-19 : Le personnel des FAR reçoit la 2è dose du vaccin

Le personnel des Forces armées royales (FAR) a reçu, vendredi au siège de l’État-major général des FAR à Rabat, la deuxième dose du vaccin contre le nouveau coronavirus (covid-19).

Les membres des FAR ont commencé à recevoir la deuxième dose du vaccin anti-Covid-19 dans les différentes régions du Royaume et ce, dans le plein respect des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires.

À cette occasion, le médecin-colonel Ridouane Zahnoune a indiqué qu’en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major général des FAR, le bataillon du quartier général des FAR a présenté, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination anti-covid19, la deuxième dose après écoulement de la période devant séparer les deux doses.

Dans une déclaration à la presse, le colonel Zahnoune a fait savoir que l’administration de la première dose s’est déroulée avec succès et qu’aucun effet secondaire grave n’a été enregistré, rappelant qu’à l’instar de sa précédente, cette campagne se passe dans le strict respect des mesures préventives.

De son côté, le médecin-lieutenant Hind Amellal, a souligné que le staff médical supervisant cette opération veille à son déroulement conformément à des formalités médicales et administratives précises dans le plein respect des mesures préventives, ajoutant que le processus se passe dans les meilleures conditions.

Même son de cloche chez le colonel Abdelhak Tazi, ayant bénéficié ce vendredi de la deuxième dose, qui estime que cette opération s’effectue dans de bonnes conditions, tout en respectant les mesures préventives, et qu’il n’a manifesté aucun effet indésirable.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait procédé, le 28 janvier au Palais Royal à Fès, au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19. A cette occasion, Sa Majesté le Roi avait reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

