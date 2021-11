Covid-19 : Le Maroc en tête des pays africains ayant acquis et administré le plus de dose de vaccins à leurs populations

Le Royaume du Maroc arrive en tête des pays africains ayant acquis et administré le plus de dose de vaccins anti-Covid-19 à leurs populations, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).