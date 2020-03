Covid-19 / Fondation Mohammed V pour la Solidarité : Toute personne ou entité souhaitant faire un don en nature doit prendre directement attache avec les ministères de l’Intérieur et de la Santé

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a indiqué lundi que toute personne ou entité souhaitant faire un don en nature pour participer à la lutte contre le coronavirus doit prendre directement attache avec les ministères de l’Intérieur et de la Santé, de manière à ce que leur acte solidaire serve directement à soutenir les efforts déployés par la santé publique et les autorités locales.

Dans un communiqué, la Fondation précise que dans le contexte de mobilisation générale que connaît le Maroc dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, et suite à l’élan national de solidarité initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de nombreux citoyens marocains et institutions nationales ont manifesté, auprès de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, des propositions de dons en nature afin de renforcer les moyens de lutte.

Tout en tenant à exprimer ses remerciements à l’ensemble des personnes et des entités qui ont exprimé ce soutien solidaire, la Fondation « porte à la connaissance de toute personne et de toute entité, souhaitant faire un don en nature (équipements et consommables médicaux, produits alimentaires, produits d’hygiène, etc…), de prendre directement attache avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Santé, de manière à ce que leur acte solidaire serve directement à soutenir les efforts déployés par la santé publique et les autorités locales ».

Par ailleurs, la Fondation rappelle qu’il est impératif de suivre les recommandations des autorités sanitaires et de respecter les mesures de confinement mises en place pour la sécurité de l’ensemble des citoyens marocains.

(Avec MAP)