Covid-19 / Fake News : 50 individus soumis à des enquêtes préliminaires

Cinquante individus ont été soumis à des enquêtes préliminaires, sous la supervision du parquet compétent, dans des affaires de diffusion de contenu mensonger et falsifié sur le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué, mardi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué, la DGSN relève aussi que les opérations sécuritaires menées en vue de garantir l’application des mesures de prévention adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont permis d’appréhender 224 individus sur l’ensemble du territoire national, qui ont été placés en garde à vue et soumis aux enquêtes nécessaires.

Soulignant qu’elle demeure soucieuse de veiller à l’application adéquate et ferme de l’état d’urgence sanitaire en vue de garantir la sécurité des citoyennes et citoyens, la DGSN invite tout à un chacun à se conformer à l’ensemble des mesures préventives préconisées par les services médicaux et les autorités publiques compétentes pour endiguer la propagation du coronavirus, conclut le communiqué.

(Avec MAP)