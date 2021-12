Covid-19 en France : la Haute autorité de santé recommande la vaccination des 5-11 ans

Après le Comité consultatif national d’éthique, la Haute autorité de santé française (HAS) a recommandé d’ouvrir la vaccination contre le Covid-19, aux enfants âgés de 5 à 11 ans.

« La HAS propose que les parents qui le souhaitent puissent faire vacciner leurs enfants dès lors que les doses en formulation pédiatriques sont disponibles », a indiqué l’autorité indépendante dans un avis publié lundi.

Cependant, la haute autorité de Santé a demandé à ce que la vaccination des enfants ne soit « ni obligatoire », « ni exigible dans le pass sanitaire ».

Selon la HAS, la vaccination des enfants « pourrait potentiellement réduire l’impact de vagues ultérieures en réduisant la circulation du virus dans la population générale », actant que les enfants peuvent se transformer en propagateurs du virus dans cette 5e vague qui frappe la France.

Dans ses recommandations, la Haute autorité de Santé propose de vacciner en priorité les collégiens de moins de 12 ans, et conseille d’effectuer les deux doses du vaccin Pfizer (avec une dose trois fois inférieure à celle d’un adulte) à trois semaines d’intervalle.

Elle demande aussi au gouvernement d’organiser des tests sérologiques pour éviter une deuxième injection chez les enfants précédemment infectés par le virus, qui doit être réalisée, le cas échéant, 21 jours après la première dose.

La campagne de vaccination, déjà ouverte en France aux 5-11 ans à risque, doit être étendue dans les prochains jours à l’ensemble des enfants de cette tranche d’âge.

Alors que le gouvernement français table sur la vaccination massive pour freiner la 5ème vague de l’épidémie du Covid-19, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est prononcé, lui aussi, vendredi dernier, en faveur de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans.

Dans un avis présenté au gouvernement, le CCNE a également insisté sur la nécessité de laisser le choix aux parents, tout en excluant d’imposer un « pass sanitaire » aux enfants.

La vaccination contre le Coronavirus pour quelque 360.000 enfants identifiés comme « à risques » a commencé la mi-décembre en France. Mais, le gouvernement envisage de l’étendre à tous les enfants âgés entre 5 et 11 ans, et n’attend pour ce faire que les avis favorables du comité d’éthique et de la Haute autorité de santé.

Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, l’ouverture de la vaccination à tous les enfants pourrait intervenir ce mercredi. « Si tout va bien, le mercredi 22 après-midi, nous démarrerons la vaccination des enfants dans des centres adaptés », a-t-il déclaré sur France Inter.