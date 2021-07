Covid-19/Education : Les meilleures initiatives du distanciel récompensées

Le concours, lancé via le portail électronique taalimitice.ma, a reçu quelque 170 candidatures portées par des cadres éducatifs de toutes les régions du pays, lesquelles ont été départagées par un comité central ayant sélectionné les idées les plus novatrices et les projets les plus rigoureux.

Les contributions retenues vont recevoir des récompenses financières en signe d’encouragement et de reconnaissance pour les efforts remarquables des enseignants en ces circonstances, avec le soutien de la Fondation Zahid et l’Association des amis de l’école publique.

Les initiatives ont été évaluées selon la créativité, la valeur ajoutée, le nombre de bénéficiaires, les ressources et les moyens mobilisés ou encore la qualité technique de l’intervention, indique le ministère dans un communique.

Dans la catégorie « formations à distance », la palme est allée à Achraf Moumni, de la direction provinciale de Taourirt (Oriental), tandis que le prix « création de plateformes et de ressources numériques » a été partagé par Bouchra Leghdani, de la direction provinciale de Safi (Marrakech-Safi), Abderrahmane Hamadi, de la direction provinciale de Marrakech (Marrakech-Safi) et Yassine Al Mousstaine, de la direction provinciale de Nouaceur (Casablanca-Settat).

Maria Bounite, de la direction provinciale d’El Haouz (Marrakech-Safi), Asmae Nassiri, de la direction provinciale d’Oujda (Oriental) et Fatima Zahra Saoud, de la direction provinciale de Tanger-Assilah (Tanger-Tétouan-Al Hoceima) ont été distinguées dans la catégorie « accompagnement et concours ».

D’autre part, trois enseignants (Said Zakoumou, Rabab Mouknane et Latifa Lribou) exerçant dans les instituts de promotion socio-éducative (IPSE), affiliés à la Fondation OCP, ont été distingués pour leur production de ressources numériques au profit des élèves en période de confinement.