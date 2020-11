Covid-19 : Discours Royal reporté jusqu’à demain

« Suite à la découverte d’un cas positif au Covid-19 dans l’équipe technique en charge de l’enregistrement et de la diffusion audiovisuelle du Discours Royal à l’occasion du 45-ème anniversaire de la Marche Verte, et compte tenu des protocoles sanitaires stricts et des mesures qui s’imposent en la matière, le Discours Royal sera adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le samedi 7 novembre 2020 et transmis sur les ondes de la radio et à la télévision à 21H00.

Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur Lui les bienfaits de la santé, Lui accorder longue vie et Le combler en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi que tous les membres de la Famille Royale.

Dieu L’Audient, exauce les vœux de ceux qui L’implorent ».

(Avec MAP)