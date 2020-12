Le Gouvernement décide de prolonger pour 4 semaines supplémentaires la mise en oeuvre des mesures de précaution en vigueur au niveau du Grand Casablanca (Préfectures de Casablanca et Mohammedia et provinces de Nouasser et Mediouna) et des provinces de Berrechid et Benslimane à compter de Dimanche 20 décembre à 21h.