Covid-19 au Maroc : Rechute épidémiologique « très probable »

Le responsable, qui était l’invité de l’émission matinale de la Radio d’information marocaine (RIM Radio), a indiqué que le plus inquiétant est que ces indicateurs apparaissent au moment où le contexte international est marqué par la propagation du variant Delta, alors que la saison estivale sera marquée par le retour des vols internationaux et l’entrée de plusieurs touristes étrangers.

Trois indicateurs principaux laissent transparaitre une nouvelle vague d’infection au Maroc, à savoir la hausse des cas positifs, la vitesse de propagation et l’accélération de l’indice de reproduction des cas, a-t-il relevé. Le virus se propage de plus en plus et les cas critiques augmentent avec la hausse des nouveaux cas, a poursuivi M. Mrabet, faisant observer que si durant les dernières semaines le nombre de personnes quittant les centres de réanimation et de soins intensifs après l’amélioration de leur état clinique était supérieur à celui des personnes admises, la tendance aujourd’hui est à l’inverse. Il a insisté, à cet égard, sur l’importance de respecter les mesures préventives, en l’occurrence le port correct du masque, le respect de la distanciation sociale, l’hygiène et l’, comme étant le moyen le plus efficace pour juguler la propagation du virus et éviter un retour au confinement et à la limitation des déplacements. S’agissant de la campagne nationale de vaccination M. Mrabet a relevé que le tiers de la population visée (plus de 17 ans) a été vacciné, assurant que les données de terrain prouve l’efficacité du vaccin, comme en témoigne la baisse du nombre de décès, avec un taux de létalité de 1,8%.