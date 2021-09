Covid-19 au Maroc : Le gouvernement décide une série de mesures à partir du 1er octobre

Sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique et compte tenu de l’amélioration progressive de la tendance des contaminations au coronavirus (Covid-19), grâce aux mesures prises par les autorités publiques et au vu de la grande amélioration que connait la campagne de vaccination, le gouvernement a décidé la prise d’une série de mesures qui entreront en vigueur à partir du 1er octobre 2021.