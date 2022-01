Covid-19 au Maroc : 7 336 nouveaux cas, plus de 3 540 000 de personnes ont reçu trois doses du vaccin

Un total de 7.336 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 2.082 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.598.327, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 22.983.581, alors que 3.540.594 personnes ont eu trois injections.

Le nouveau bilan d’infections porte à 1.012.042 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 954.833, soit un taux de guérison de 94,8%.

Les nouveaux cas ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (4.587), Rabat-Salé-Kénitra (947), Marrakech-Safi (752), Fès-Meknès (299), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (222), Souss-Massa (151), Béni Mellal-Khénifra (135), Draâ-Tafilalet (90), l’Oriental (67), Guelmim-Oued Noun (59), Laâyoune-Sakia El Hamra (15) et Dakhla-Oued Eddahab (12). Le nombre total des décès est passé à 14.927 (létalité 1,5%), avec 12 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (9), Rabat-Salé-Kénitra (1), Souss-Massa (1) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1). Les cas actifs sont au nombre de 42.282 et 44 nouveaux cas sévères ou critiques ont été enregistrés en 24 heures pour un total de 317, dont 8 sous intubation. Quant au taux d’occupation des lits de réanimation, il se situe à 6%.