Covid-19 : 9 nouveaux cas confirmés au Maroc

Il s’agit de huit immigrés marocains établis en Espagne (4 cas), en Italie (3 cas) et en France (1 cas), qui sont entrés au Maroc entre le 24 février et le 12 mars 2020 dans les villes suivantes: Tétouan, Rabat, Casablanca, Fès et Khouribga, précise le ministère dans un communiqué.

Un seul cas a été enregistré au Maroc à travers ses contacts avec une autre personne contaminée en provenance de l’étranger, dont l’infection avait été confirmée précédemment et qui se trouve toujours sous traitement, ajoute la même source. Les neuf cas ont été diagnostiqués par des équipes médicales spécialisées suivant les procédures en vigueur pour la réalisation des analyses au Centre national de la grippe et des virus respiratoires, relevant de l’Institut national d’hygiène à Rabat, et à l’institut Pasteur-Maroc de Casablanca, relève le ministère, notant qu’ils ont été pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur.

Le ministère indique que l’état de santé de tous les cas confirmés est stable et ne suscite pas d’inquiétudes.

