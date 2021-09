COVAX : Le Maroc reçoit 650 400 doses du vaccin AstraZeneca

COVAX est une initiative mondiale codirigée par la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), en partenariat avec Gavi (l’Alliance pour les vaccins) et avec l’Organisation mondiale de la santé. COVAX collabore avec les gouvernements et avec les laboratoires du monde entier afin d’accélérer le développement et la production de vaccins et garantir un accès équitable aux vaccins anti COVID-19 à toutes les populations à travers l’ensemble de la planète.

AstraZeneca a été la première entreprise pharmaceutique mondiale à prendre part à l’initiative COVAX en juin 2020. A ce jour, plus de 100 millions de doses de notre vaccin ont pu être livrées par le biais du programme COVAX.

Pour rappel, AstraZeneca est le troisième plus grand fournisseur de doses de vaccin COVID-19 au niveau mondial. À ce jour, plus d’un milliard de doses de vaccin COVID-19 AstraZeneca ont été fournies à plus de 170 pays dans le monde, et la grande majorité d’entre elles a été livrée à des pays à revenus faibles ou moyens inférieurs.

« Conformément à la stratégie nationale d’achat et de distribution des vaccins anti COVID-19, nous nous félicitons de la réception de ce nouveau lot de vaccins obtenus dans le cadre de l’initiative COVAX. Ce nouveau lot est essentiel au maintien et à la poursuite de notre programme de vaccination, et il nous permettra de revenir à une vie normale le plus rapidement possible », a déclaré le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.

Pour sa part, Rami Scandar, président national d’AstraZeneca pour la région Proche-Orient et Maghreb, a déclaré : « La livraison de doses supplémentaires du vaccin anti COVID-19 d’AstraZeneca au Royaume du Maroc est une nouvelle très positive pour la population locale et consolide davantage nos efforts de lutte contre la pandémie ».

« Le Maroc a été l’un des tous premiers pays à recevoir ce vaccin au niveau régional et nous sommes heureux de démontrer une nouvelle fois notre engagement envers sa population locale à travers cette livraison. » a-t-il ajouté.