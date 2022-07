Couverture sociale: plus de 2 millions de non-salariés immatriculés à la CNSS

Sur ces deux millions de nouveaux affiliés, 330.000 personnes ont ouvert leurs comptes sur les portails de la CNSS et ont commencé à déclarer leurs familles (conjoints et enfants) pour bénéficier effectivement de l’Assurance Maladie Obligatoire.

A date d’aujourd’hui, la CNSS a pu immatriculer un peu plus de deux millions de travailleurs non-salariés. On compte parmi les nouveaux affiliés 840.000 agriculteurs, 380.000 artisans, près de 300.000 auto-entrepreneurs, 250.000 artisans et commerçants. Ils se sont immatriculés à la CNSS dans le cadre de la contribution professionnelle unique (CPU) a notamment souligné, mercredi à Skhirat, le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik.

Il a ajouté que « sur les deux millions, nous avons déjà 330.000 personnes qui ont ouvert leurs comptes sur nos portails et ont commencé à déclarer leurs familles (conjoints et enfants) pour bénéficier effectivement de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) ».

Par ailleurs, la CNSS traite 2.000 dossiers par jour de l’AMO qui proviennent de ces travailleurs non-salariés. « Cela veut dire qu’aujourd’hui, l’AMO est une réalité sur le terrain », note M. Boubrik.

S’agissant de la préparation de la CNSS pour piloter ce chantier, son DG a fait savoir que les process ont été revus, en plus de l’adaptation des organisations et des systèmes d’informations de la CNSS pour suivre les démarches d’identification et d’immatriculation, relevant dans ce sens que tous les services de la Caisse sont digitalisés pour simplifier la procédure aux assurés.

En outre, le réseau de la CNSS a été élargi avec l’ouverture d’une cinquantaine d’agences cette année et d’autres ouvertures prévues l’année prochaines pour couvrir l’ensemble du territoire national. De ce fait, le délai de remboursement moyen des dossiers de l’AMO s’établit à 9,15 jours.