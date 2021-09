Coupure temporaire de la circulation sur la route nationale reliant Bin El-Ouidane à Afourer

La circulation sur le tronçon routier reliant Bin El Ouidane à Afourer de la route nationale 25, au niveau de la commune Afourer, sera coupée du vendredi 1er au samedi 9 octobre, a indiqué jeudi le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

La coupure aura lieu du vendredi 1er Octobre à 10H00 au samedi 09 octobre à la même heure, pour la réalisation des travaux de terrassement dans le cadre des travaux d’élargissement et de renforcement dudit tronçon.

La déviation de la circulation sera assurée par l’itinéraire de la route régionale n° 306 reliant Bin El Ouidane et Ouaouizeght et celui de la route provinciale n° 3111 reliant Ouaouizeght et Timoulilte.

La circulation normale reprendra dès l’achèvement des travaux de terrassement au niveau de ladite section, indique le département, invitant les usagers de la route à être prudents et à respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.