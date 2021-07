Coupe de la CAF : SM le Roi félicite dans un entretien téléphonique le Raja

Suite à la consécration du Raja Club Athletic en finale de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF-2021), Sa Majesté le Roi Mohammed VI, S’est entretenu au téléphone avec le président du club, Rachid Andaloussi, et l’entraîneur de l’équipe, Lassaad Chabbi, leur exprimant Ses vives félicitations pour ce sacre qui survient au terme d’un brillant parcours.

Lors de cet entretien téléphonique, qui a eu lieu à l’issue du match tenu samedi soir au stade de l’Amitié à Cotonou (Bénin) contre l’équipe algérienne de la Jeunesse sportive de Kabylie, le Souverain a chargé le président et l’entraîneur de transmettre Ses félicitations aux joueurs, au staff et aux supporters de l’équipe du Raja pour cet important triomphe, motif de fierté pour l’ensemble du public sportif et tout le peuple Marocain.