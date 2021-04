Le Coup d’envoi du 1er Sommet de l’Education par le Sport en Afrique a été donné ce Samedi 3 Avril par le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’ONG TIBU Maroc, lors d’une plénière ministérielle qui a rassemblé plusieurs représentations ministérielles et diplomatiques africaines et ONG.

Pour son mot d’ouverture, Saaïd AMZAZI s’est adressé aux participants du sommet lors de son discours inaugural, en affirmant le pouvoir du sport à offrir un cadre universel pour l’inclusion et l’apprentissage des compétences qui permettent aux jeunes de faire face aux défis mondiaux par une approche ludique. Appelant à offrir l’accès au sport pour tous, il ajoute « Permettez-moi d’insister sur le fait que la jeunesse issue de milieux défavorisées et les jeunes en difficulté doivent constituer la priorité des projets d’éducation par le sport ».

Il a également mis l’accent sur le fait qu’à côté de l’éducation physique et sportive en tant que discipline pratiquée dans le cadre d’un programme scolaire, il est nécessaire de rendre hommage à la multitude des associations et des actions locales qui, à l’image de TIBU, relient partenaires socio-éducatifs, territoriaux et scolaires pour permettre aux jeunes, en particulier ceux en difficulté, à travers le sport, de s’insérer, d’acquérir des valeurs de citoyenneté, de vivre ensemble, de solidarité, et de canaliser leurs énergies négatives.

Quant au Président de l’organisation TIBU Maroc, Mohammed Amine ZARIAT a appelé à la mobilisation de tous en citant : « ce sommet vient d’abord pour réunir tous les acteurs, libérer les potentiels et les énergies, renforcer les compétences des acteurs, coconstruire un plaidoyer efficace, faire gagner le sport et célébrer la Journée Mondiale du Sport pour le Développement et la Paix »

La plénière d’ouverture du sommet placé sous le thème « Libérer le potentiel de la jeunesse Africaine grâce à la force de sport » a accueilli à côté des organisateurs du sommet une haute représentation des ministres africains du Cameroun, Guinée, Madagascar, Mauritanie, Rwanda, Tchad, Togo, Congo, Sénégal et la Tunisie. Ainsi que des Organisations internationales et fédérations. La plénière a permis de répertorier plusieurs initiatives favorisant le sport et le développement au sein des pays Africains dans une optique de conjoindre les efforts pour un placement du sport comme une nécessité institutionnelle et identitaire dans les pays Africains.

Cette première journée va se poursuivre par l’organisation de plusieurs actions : S4D Grassroots, TIBU STEM Sports®️ Festival, Sports Entrepreneurship Hackathon, TIBU Africa Awards et la tenue de plusieurs conférences et ateliers notamment sur le sport comme un véritable levier de développement économique et sociale, avec la participation des experts des 4 coins du Monde.

A propos du Sommet

En partenariat avec le Département de l’Education Nationale, l’ONG TIBU Maroc organise le 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique sous le thème : « libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport ».

Ce sommet sous plusieurs formats, en présentiel et en virtuel, se tiendra du 03 au 06 avril 2021 successivement à Casablanca, Dakhla, Laâyoune et dans plus de 50 autres pays africains. Réunissant l’ensemble des acteurs de la pratique sportive issus des milieux publics et privés a pour principal objectif de capitaliser, s’il en était encore besoin, l’importance certaine du sport dans tout projet de développement envisagé et/ou mis en œuvre par les pays du continent.

Le Sommet en quelques chiffres :

– 24.000 participants ;

– 10.000 enfants bénéficiaires de l’initiative S4D Grassroots ;

– 54 pays africains impliqués ;

– 52 experts internationaux conviés ;

– 40 conférences et ateliers de formations ;

– 40 bénéficiaires de l’initiative Hackathon de l’entreprenariat social sportif ;

– 08 distinctions au cours du TIBU Africa Awards ;

– 03 stations mobilisées pour le TIBU STEM Sports Festival ;

– 1er plaidoyer de l’éducation par le sport en Afrique.