Cosumar: Plus de 5 milliards de DH chiffre d’affaires au 1er semestre

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Cosumar au 1er semestre (S1-2022) s’est élevé à plus de 5,07 milliards de dirhams (MDH), en augmentation de 15,8% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette amélioration est tirée principalement par la croissance des ventes à l’export enregistrant un volume de 380 Kilotonnes (Kt) au S1-2022 contre 309 Kt au 1er semestre de l’année 2021, a indiqué Cosumar dans communiqué sur ses indicateurs financiers.

L’endettement net du Groupe s’est établi à 1,01 MMDH à fin juin 2022 contre 403 millions de dirhams (MMDH) à fin décembre 2021, impacté par l’augmentation de l’encours de la caisse de compensation à la fin du 1er semestre de l’année en cours.

Par ailleurs, les investissements comptabilisés du 1er semestre 2022 se sont élevés à 164 MDH, et concernent principalement la poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil industriel.

Sur le plan des perspectives, le Groupe poursuivra au cours du 2ème semestre 2022 ses efforts d’accompagnement des agriculteurs pour les préparatifs de la campagne 2023 afin d’assurer la plantation de canne et de semis de betterave malgré un contexte national et international difficile et exceptionnel.

Il continuera également de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer un approvisionnement normal du marché malgré les conditions climatiques difficiles et un marché international marqué par une flambée des prix des matières premières.