Cosmétiques : Partenariat de deux marques  Yan&One et Bex Beauty

Bex Beauty, la marque de maquillage créée par la célèbre chanteuse émiratie d’origine yéménite, Balqees Fathi, arrive au Maroc. Et c’est Yan&One qui représentera la marque en exclusivité, fruit d’un partenariat issu de la rencontre entre deux créatrices de marques, plébiscitées au Moyen Orient et au-delà, d’un côté, Balqees Fathi, star de la chanson qui compte plus de 12 millions de fans dans le monde, et de l’autre, Salwa Idrissi Akhannouch, à la fois femme d’affaires marocaine et créatrice à succès, reconnue comme la pionnière du retail et des malls.

Le magasin Yan&One du Morocco Mall lancera en exclusivité la marque Bex Beauty dès le Vendredi 26 novembre 2021, une nouvelle marque à succès qui rejoint le large éventail de marques proposé par Yan&One en exclusivité. Cette nouvelle, qui a largement été relayée sur les réseaux sociaux, est accueillie avec enthousiasme par les beautistas marocaines.

En créant Bex Beauty, Balqees Fathi a souhaité développer une marque de beauté de luxe dédiée à toutes les femmes arabes, une marque adaptée à leurs types de peaux et carnations, utilisant les dernières innovations mondiales. La gamme de produits de maquillage Bex Beauty est composée de fonds de teint aux nuances ciblées, d’eye-liners et de rouges à lèvres.

De son côté, avec Yan&One, Salwa Idrissi Akhannouch a créé une gamme de cosmétiques innovante et accessible de maquillage, de soins et de rituels pour sublimer la beauté naturelle, pour femmes et hommes, quelle que soit leur couleur de peau. Privilégiant le bien-être et la beauté intérieure, la marque va jusqu’à décliner une gamme de plus de 40 références de thés et infusions.