Coronavirus : Série de mesures organisationnelles relatives à la gestion du transport public

Le ministère de l’Intérieur annonce qu’une série de mesures organisationnelles relatives à la gestion du transport public, toutes catégories confondues, ont été prises afin de préserver la santé et la sûreté des citoyennes et citoyens, et ce dans le cadre de la poursuite des mesures et dispositions préventives prises pour faire face au danger de propagation du nouveau Coronavirus, « Covid-19 ».

Ces mesures, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur, consistent à limiter à trois les places dans les grands taxis, au lieu des six en vigueur, relevant que les autobus et tramways ne doivent pas dépasser leur capacité maximale, en respectant le nombre limite de passagers qui correspond au nombre de sièges disponibles. Il s’agit également du lancement d’une large opération de désinfection des moyens de transport public plusieurs fois par jour concernant les compartiments de tramways, les différentes catégories des bus de transport en commun ainsi que les grands et petits taxis.

Le ministère de l’Intérieur veille, dans ce sens, en coordination avec toutes les parties concernées à fournir tous les moyens logistiques et humains capables de réussir cette opération.

Selon la même source, le ministère invite les citoyens à ne pas recourir, au cours de cette période, à l’utilisation des moyens de transport en commun sauf en cas de grande nécessité et de besoin urgent pour éviter l’encombrement et l’apparition d’un foyer du virus. La réussite de toute approche préventive entreprise par les autorités publiques demeure tributaire de l’adhésion des professionnels et des intervenants concernés par le secteur des transports, et des citoyens ainsi que de l’engagement responsable et citoyen de tout un chacun pour mettre en œuvre toutes les mesures intégrées dans le système de veille adopté depuis l’apparition du virus, ajoute le communiqué, précisant que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de poursuivre les dispositions préventives afin de circonscrire la propagation du coronavirus.

(Avec MAP)