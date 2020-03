Coronavirus : La Fondation WINXO Solidarités affecte la moitié du bénéfice net d’exploitation réalisé par WINXO en 2019 au Fonds spécial

« Elevés dans les principes de dignité, de courage et de détermination qui ont fait l’histoire de notre pays, nous voyons aujourd’hui notre pays engagé dans une course effrénée contre le temps et contre un ennemi d’autant plus redoutable qu’il est invisible », indique la Fondation dans un communiqué diffusé vendredi. « Conscients que nos grandes batailles se sont toujours gagnées dans l’union sacrée et l’esprit de responsabilité et de discipline, mais aussi dans la confiance en Dieu, en notre Roi et en nous même; ayant élevé la notion de solidarité au rang de devoir national par excellence, « La Fondation WINXO Solidarités » affecte la moitié du bénéfice net d’exploitation réalisé par WINXO durant l’année 2019, au Fonds spécial- dédié au soutien à la lutte contre la pandémie du Coronavirus ; soit 100 Millions de Dirhams », précise le communiqué.

Il conclut que WINXO a pris et continuera de prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de la santé de l’ensemble de son personnel, à celle de l’efficacité de son organisation et à celle de la sécurité d’approvisionnement en produits pétroliers de l’ensemble des Stations WINXO et des installations industrielles à travers le Royaume; quoi qu’il en coûte.

(Avec MAP)