Coronavirus au Maroc : le bilan grimpe à 104 cas confirmés

Sur ces 104 cas de coronavirus au Maroc, on dénombre toujours 3 personnes guéries, et 3 décès.

Le ministère de la santé invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.