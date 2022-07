Conservations foncière : 1 MMDH de bénéfices et 3,3 MMDH dans les caisses de l’Etat

L’Agence compte maintenir le rythme de généralisation de l’immatriculation foncière sur l’ensemble du territoire, particulièrement dans le monde rural et la couverture cartographique et géodésique à la pointe de la technologie.

L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a atteint un nouveau palier de performance, en 2021, avec la réalisation de 8,1 milliards de dirhams (MMDH) de recettes.

L’Agence a versé, au titre du même exercice, 3,3 MMDH au Budget Général de l’État et a réalisé un bénéfice comptable de 995 millions de dirhams avec la génération d’une capacité d’autofinancement de 2,29 MMDH. Ces chiffres ont été rendus publics à l’issue du deuxième Conseil d’administration, au titre de l’exercice 2022, de l’Agence qui s’est tenu récemment à Rabat.

Dans sa présentation, le directeur général de l’ANCFCC, Karim Tajmouati, a rappelé les principales réalisations et performances au titre de 2021 par rapport à 2020, notamment +6% pour l’établissement des titres fonciers, couvrant une superficie de 934.402 Ha, +46% pour les inscriptions sur les livres fonciers et +43% pour la délivrance des certificats de propriété.

Il a présenté aussi le plan pluriannuel de l’ANCFCC à horizon 2025, dont les principaux objectifs stratégiques visent notamment, le maintien du rythme de généralisation de l’immatriculation foncière sur l’ensemble du territoire, particulièrement dans le monde rural, la couverture cartographique et géodésique à la pointe de la technologie, la poursuite de la politique de digitalisation et le renforcement du rendement et de la qualité du service rendu au citoyen.

Par ailleurs, les membres du Conseil d’administration ont noté avec satisfaction les résultats positifs atteints en termes de performance, tant sur le plan de l’immatriculation foncière que sur le plan des projets de modernisation des services, à travers notamment, le chantier de digitalisation des services de l’Agence.