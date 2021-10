Conseil et d’audit : PwC lance une nouvelle feuille de route

Le cabinet de conseil et d’audit PwC lance sa nouvelle stratégie mondiale “The New Equation” afin d’aider les organisations à répondre à deux enjeux indissociables : créer de la confiance et mener des transformations complexes pour des résultats durables.

Partenaire de croissance d’un large panel de clients marocains depuis plusieurs années, le cabinet, dans le cadre de cette nouvelle stratégie, renforce le développement de ses offres de services dans les domaines les plus cruciaux pour l’avenir de ses clients. Il accélère en même temps ses investissements au Maroc à travers le développement de plateformes d’expertises, couvrant les enjeux clés liés à la cyber sécurité, la digitalisation, les opérations de transactions (Strategy& Deals) ainsi que les exigences environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG). L’objectif étant d’accompagner les entreprises afin de répondre aux attentes croissantes en matière de transparence et d’implication des parties prenantes, et à mener des transformations complexes pour des résultats durables.

Par ailleurs, PwC France et Maghreb prévoit de recruter d’ici 2025, près de 8000 collaborateurs en France et au Maghreb. Ce faisant, le cabinet redouble ainsi d’efforts pour attirer de nouveaux talents et former ses collaborateurs à répondre à ces besoins, associant ingéniosité et technologie pour produire des résultats sur le long terme tout en construisant la confiance sur toute la chaîne de valeur.